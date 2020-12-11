Джошуа вимагає скасувати захист поясу в бою з Усиком: спортивні підсумки 10 грудня

Київське "Динамо" дізналося всіх потенційних суперників у Лізі Європи, а тренер "Інтера" Антоніо Конте зірвався на журналістці після матчу з "Шахтарем".

Крім того, британець Еніоні Джошуа різко висловився про бій з Олександром Усиком.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 10 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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