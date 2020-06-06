Джошуа вийшов на протест "Black Lives Matter" на милицях

Знаменитий британський боксер Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) прийшов на протест "Black Lives Matter" [інтернаціональний рух активістів, які виступають проти насильства по відношенню до чорношкірого населення] в Уотфордi на милицях.

"Ентоні відчув легке поколювання в коліні під час тренування. Брекет – це запобіжний засіб за рекомендацією лікаря. Потім його додатково перевірять, але поки немає ніяких серйозних побоювань", – цитує Metro представника Джошуа.

Раніше олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Кароліна Севастьянова назвала огидним лукавством масові заворушення в США.