Джошуа вийшов на протест "Black Lives Matter" на милицях

Президент Дональд Трамп був поміщений в бункер , а в Вашингтоні введено комендантську годину

Протести в США через смерть Флойда досягли Білого дому

Ця подія викликала бурхливу реакцію жителів Америки і призвела до масових заворушень в більш ніж 20 штатах країни

Джордж Флойд помер 25 травня в Міннеаполісі після жорстоких дій поліції під час затримання

Знаменитий британський боксер Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) прийшов на протест "Black Lives Matter" [інтернаціональний рух активістів, які виступають проти насильства по відношенню до чорношкірого населення] в Уотфордi на милицях.

"Ентоні відчув легке поколювання в коліні під час тренування. Брекет – це запобіжний засіб за рекомендацією лікаря. Потім його додатково перевірять, але поки немає ніяких серйозних побоювань", – цитує Metro представника Джошуа.

Anthony Joshua reportedly needs 4-6 weeks of rest before he can resume training after suffering a left knee injury while running. He's currently in a brace and on mobility scooter and crutches.

It's unlikely to affect title defense vs. Kubrat Pulev slated for around November. pic.twitter.com/MMWbqId81p - Efficacyblog (@efficacyblog) June 6, 2020

Раніше олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Кароліна Севастьянова назвала огидним лукавством масові заворушення в США.

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