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7 червня • оновлено в 00:41
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Джошуа вийшов на протест "Black Lives Matter" на милицях

2.4т
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Знаменитий британський боксер Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) прийшов на протест "Black Lives Matter" [інтернаціональний рух активістів, які виступають проти насильства по відношенню до чорношкірого населення] в Уотфордi на милицях.

"Ентоні відчув легке поколювання в коліні під час тренування. Брекет – це запобіжний засіб за рекомендацією лікаря. Потім його додатково перевірять, але поки немає ніяких серйозних побоювань", – цитує Metro представника Джошуа.

Раніше олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Кароліна Севастьянова назвала огидним лукавством масові заворушення в США.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Особа
Ентоні Джошуа
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