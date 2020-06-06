Джошуа вийшов на протест "Black Lives Matter" на милицях

Знаменитий британський боксер Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) прийшов на протест "Black Lives Matter" [інтернаціональний рух активістів, які виступають проти насильства по відношенню до чорношкірого населення] в Уотфордi на милицях.
"Ентоні відчув легке поколювання в коліні під час тренування. Брекет – це запобіжний засіб за рекомендацією лікаря. Потім його додатково перевірять, але поки немає ніяких серйозних побоювань", – цитує Metro представника Джошуа.
Anthony Joshua reportedly needs 4-6 weeks of rest before he can resume training after suffering a left knee injury while running. He's currently in a brace and on mobility scooter and crutches.- Efficacyblog (@efficacyblog) June 6, 2020
It's unlikely to affect title defense vs. Kubrat Pulev slated for around November. pic.twitter.com/MMWbqId81p
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