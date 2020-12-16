Джошуа віддасть пояс Усику: промоутер назвав умову

Промоутер британського супертяжа Ентоні Джошуа Едді Гірн заявив, що його підопічний готовий звільнити чемпіонський пояс за версією WBO заради поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

У цьому випадку титул без бою дістанеться офіційному претенденту, яким є українець Олександр Усик.

"Нам усе одно, що буде з поясом. Якщо треба, ми його звільнимо. Але ми зробимо все від нас залежне, щоб цей бій відбувся. Усі цього хочуть. Ви побачите поєдинок Джошуа – Ф'юрі наступного року. Це буде один із наймасштабніших боїв в історії боксу. Два британських чемпіони світу борються за абсолютне домінування в суперважкій вазі. Коли таке було? Ніколи", – цитує промоутера boxingscene.com.

Раніше Гірн назвав три варіанти проведення бою Джошуа – Ф'юрі. Один із них – це спроба домовитися з українцем і заплатити йому за очікування.

Нагадаємо, що свій останній бій Джошуа провів 13 грудня, нокаутувавши болгарина Кубрата Пулєва.

Усик 1 листопада за очками переміг британського супертяжа Дерека Чісору.