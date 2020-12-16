Джошуа віддасть пояс Усику: промоутер назвав умову

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Бокс
8,5 т.
Едді Гірн

Промоутер британського супертяжа Ентоні Джошуа Едді Гірн заявив, що його підопічний готовий звільнити чемпіонський пояс за версією WBO заради поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

У цьому випадку титул без бою дістанеться офіційному претенденту, яким є українець Олександр Усик.

"Нам усе одно, що буде з поясом. Якщо треба, ми його звільнимо. Але ми зробимо все від нас залежне, щоб цей бій відбувся. Усі цього хочуть. Ви побачите поєдинок Джошуа – Ф'юрі наступного року. Це буде один із наймасштабніших боїв в історії боксу. Два британських чемпіони світу борються за абсолютне домінування в суперважкій вазі. Коли таке було? Ніколи", – цитує промоутера boxingscene.com.

Раніше Гірн назвав три варіанти проведення бою Джошуа – Ф'юрі. Один із них – це спроба домовитися з українцем і заплатити йому за очікування.

Нагадаємо, що свій останній бій Джошуа провів 13 грудня, нокаутувавши болгарина Кубрата Пулєва.

Усик 1 листопада за очками переміг британського супертяжа Дерека Чісору.

Ентоні ДжошуаОлександр УсикЕдді Хірн