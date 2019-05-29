ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Джошуа відчув шок від трюку Ломаченка: спортивні підсумки 28 травня

Читати матеріал російською

Британський суперчемпіон Ентоні Джошуа спробував повторити трюк українця Василя Ломаченка, а Олександр Зінченко залишився без медалі чемпіону Англії з футболу. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 28 травня.

Крім того, в Чехії вболівальниці влаштували масовий стриптиз на матчі. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

"Це просто неймовірно!" Джошуа спробував повторити трюк Ломаченка і відчув шок

Зінченко залишився без медалі чемпіона Англії

Джошуа поставив у приклад Ломаченка, згадавши Повєткіна

Вболівальниці масово роздяглися на трибуні під час футболу в Чехії: фотофакт

У Росії атлет помер, впустивши на себе штангу 180 кг: момент потрапив на відео

"Шахтар" і Хачеріді: ЗМІ розкрили ситуацію з трансфером

"Буде захищати": стала відома реакція Кличка на скандал навколо Панеттьєрі та її бойфренда

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Ентоні ДжошуаВасиль ЛомаченкоОлександр Зінченко
Тег
ФК Манчестер Сіті
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки