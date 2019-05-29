Джошуа відчув шок від трюку Ломаченка: спортивні підсумки 28 травня

Британський суперчемпіон Ентоні Джошуа спробував повторити трюк українця Василя Ломаченка, а Олександр Зінченко залишився без медалі чемпіону Англії з футболу. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 28 травня.
Крім того, в Чехії вболівальниці влаштували масовий стриптиз на матчі. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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