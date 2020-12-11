Джошуа та Пулєв ледь не побилися на зважуванні. Відео

Британський чемпіон Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) і болгарський претендент Кубрат Пулєв (28-1, 14 КО) влаштували емоційну перепалку під час битви поглядів.

Боксери зчепилися після обов'язкової процедури зважування. Ситуацію спровокував Пулєв. Він скинув футболку, а потім почав грубо висловлюватися на адресу свого суперника. Це завело й Джошуа, який відповів опонентові і почав погрожувати йому пальцем, а болгарин спробував вдарити чемпіона.

В результаті спортсменів довелося рознімати охоронцям, які відтягнули боксерів по різних сторонах.

До слова, британець виявився важчим за болгарина. Під Джошуа ваги показали 108,8 кг, а під кульовим – 107,9 кг.

Відзначимо, що бій Джошуа – Пулєв відбудеться в суботу, 12 грудня, на лондонській O2 Arena. На кону будуть стояти пояси британського чемпіона за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної федерації боксу (IBF).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кубрат Пулєв пообіцяв перемогти Ентоні Джошуа і позбавити того можливості побитися за звання абсолютного чемпіона світу.