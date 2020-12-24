Джошуа сказав, за якої умови проведе бій з Усиком

Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) розповів, що поєдинок проти українця Олександра Усика (18-0, 13 КО) проведе лише в тому випадку, якщо не відбудеться його зустріч з Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

За словами британця, він дуже сподівається, що поєдинок з Ф'юрі відбудеться і не обов'язково в Англії.

"Якщо це той бій, який люди хочуть побачити, то мені все одно, де він пройде – в Великобританії, Саудівськiй Аравії або Африці. Я вклав в це занадто багато сил. Я просто хочу битися. Без всяких помилкових сюжетів. Я обіцяю наступне: я зроблю серйозну пропозицію Тайсону Ф'юрі, і, якщо він сам серйозно налаштований, він її прийме. Якщо він відмовиться, то я буду битися з Олександром Усиком і залишу його переможеним на рингу", – цитує Джошуа BoxingScene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 лютого Тайсон Ф'юрі побив Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) у суперважкій вазі.

1 листопада Усик здобув перемогу над британцем Дереком Чісорою (32-10, 23 КО) і завоював титул обов'язкового претендента по лінії WBO.

13 грудня Ентоні Джошуа переміг болгарина Кубрата Пулєва (28-2, 14 KO) і захистив титули IBO, WBO, WBA Super і IBF у суперважкій вазі.