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8 грудня • оновлено в 11:27
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Джошуа - Руїс: весь матч-реванш на відео

Джошуа - Руїс: весь матч-реванш на відео
Зустріч пройшла в ефектнiй рубці
1.4т Читати матеріал російською

Британський боксер Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) не зміг нокаутувати мексиканця Енді Руїсом (33-1, 22 КО) в бою-реванші.

Поєдинок в Ер-Ріяді тривав 12 раундів, протягом яких претендент методично бив сенсаційного чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі.

За підсумками зустрічі судді одноголосним рішенням віддали перемогу європейцеві.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися повний запис цієї зустрічі.

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Джошуа - Руїс: кращі моменти бою-реваншу

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок завершився впевненою перемогою британського боксера за очками.

Після бою британець, коментуючи свій успіх, відзначив заслуги Володимира Кличка.

В андеркарті цієї битви росіянин Олександр Повєткін сенсаційно уникнув поразки, звівши бій з Майклом Хантером внічию.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Ентоні Джошуа Енді Руїс-молодший
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Иванович Василий
Иванович Василий
Тот, кто пишет, для начала должен сам ход боя смотреть или хотя бы читать глазами тех. кто смотрел и описывал его здесь, а там, в реалии-то - всё наоборот: это как раз Руис не смог нокаутировать Джошуа, мечтая о рубке с ним. А Джошуа как раз не шел на рубку, там не так много моментов было, когда он на чуток ввязывался в подобие рубки, и почти сразу же, почувствовав силу удара Руиса, уходил или связывал руками Руиса. Последние секунды яркое доказательство, кто жаждал рубки и нокаута, а кому победа по очкам важней была.
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