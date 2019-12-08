Джошуа - Руїс: весь матч-реванш на відео

Британський боксер Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) не зміг нокаутувати мексиканця Енді Руїсом (33-1, 22 КО) в бою-реванші.

Поєдинок в Ер-Ріяді тривав 12 раундів, протягом яких претендент методично бив сенсаційного чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі.

За підсумками зустрічі судді одноголосним рішенням віддали перемогу європейцеві.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися повний запис цієї зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок завершився впевненою перемогою британського боксера за очками.

Після бою британець, коментуючи свій успіх, відзначив заслуги Володимира Кличка.

В андеркарті цієї битви росіянин Олександр Повєткін сенсаційно уникнув поразки, звівши бій з Майклом Хантером внічию.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!