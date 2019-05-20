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Джошуа – Руїс: прогноз на чемпіонський супербій

25.1тЧитати матеріал російською

Британський чемпіон Ентоні Джошуа вважається явним фаворитом чемпіонського бою з американцем Енді Руїсом-молодшим.

Для кривдника Володимира Кличка поєдинок стане дебютним на американському ринзі. Шоу пройде на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку 1 червня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Джошуа – Руїс. Орієнтовний початок – о 6:00 ранку неділі, 2 червня, за київським часом.

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Джошуа – Руїс: прогноз на чемпіонський супербій

Ставки на перемогу володаря чемпіонських поясів за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної боксерської федерації (IBF) приймаються з коефіцієнтом 1,05.

Нічия оцінюється показником 34,00. А котирування на успіх Руїса досягають рівня 9,00. При цьому на дострокову перемогу Джошуа можна поставити з коефіцієнтом 1,25.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа готовий вийти на ринг проти українця Олександра Усика вже в наступному поєдинку після Енді Руїса.

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Особа
Ентоні Джошуа
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Сокира Василь
Сокира Василь
Руїс занадто слабкий для Ентоні, але це супервага, все може бути. Перемога Джошуа у 6 раунді.
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