Джошуа – Руїс: опубліковано нове відео вражаючого нокауту

Британець Ентоні Джошуа розгромно програв Енді Руїсу-молодшому в чемпіонському поєдинку, який відбувся 1 червня в Нью-Йорку.

На легендарній арені Madison Square Garden AJ не зміг відстояти чемпіонські пояси за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Міжнародної боксерської федерації (IBF) в суперважкій вазі.

Джошуа відправив суперника на канвас в третьому раунді, проте потім побував в чотирьох нокдаунах. У мережі з'явилося відео з трибун заключного сьомого раунду, коли рефері зупинив бій. Епічний ролик зобразив реакцію вболівальників в залі, які просто хапалися за голови від того, що відбувається.

Andy Ruiz stops Joshua in the 7th to shock the world ' #JoshuaRuiz 🥊 pic.twitter.com/vvQZMoPSBb