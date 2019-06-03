ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Джошуа – Руїс: опубліковано нове відео вражаючого нокауту

1.8тЧитати матеріал російською

Британець Ентоні Джошуа розгромно програв Енді Руїсу-молодшому в чемпіонському поєдинку, який відбувся 1 червня в Нью-Йорку.

На легендарній арені Madison Square Garden AJ не зміг відстояти чемпіонські пояси за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Міжнародної боксерської федерації (IBF) в суперважкій вазі.

Джошуа – Руїс

Джошуа – Руїс

Новини
Батько Джошуа накинувся на промоутера Усика після поразки сина - фотофакт

Джошуа відправив суперника на канвас в третьому раунді, проте потім побував в чотирьох нокдаунах. У мережі з'явилося відео з трибун заключного сьомого раунду, коли рефері зупинив бій. Епічний ролик зобразив реакцію вболівальників в залі, які просто хапалися за голови від того, що відбувається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний Володимир Кличко висловив упевненість в тому, що поразка від Руїса зробить Джошуа ще більш сильним. А американець Деонтей Уайлдер розлютився через поразку британця.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Енді Руїс-молодшийЕнтоні Джошуа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки