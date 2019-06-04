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Джошуа - Руїс: опубліковані несподівані котирування на бій-реванш

8.9тЧитати матеріал російською

Британський боксер Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) є фаворитом у бою проти чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїса-молодшого (32-1, 21 КО). Букмекери опублікували ставки на матч-реванш.

Перший бій Джошу - Руїс

Перший бій Джошу - Руїс

Коефіцієнт на перемогу британця складає всього 1,30, тоді як котирування на тріумф 29-річного уродженця Каліфорнії рівні 3,50. Нічия в поєдинку вкрай малоймовірна: коефіцієнт становить 26.00.

Джошуа - Руїс: опубліковані несподівані котирування на бій-реванш

Нагадаємо, перший поєдинок Джошуа - Руїс відбувся у США 2 червня і завершився сенсаційним нокаутом чемпіона в 7-му раунді.

Пізніше Енді зізнався, що ранній нокдаун допоміг йому перемогти Ентоні Джошуа.

Промоутер британського екс-чемпіона Едді Хірн заявив, що такий результат шокував його.

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Особи
Ентоні ДжошуаЕнді Руїс-молодший
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