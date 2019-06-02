Джошуа - Руїс: опублікована вражаюча статистика ударів

Мексиканський боксер Енді Руїс-молодший (33-1, 22 КО), перемігши чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО), перевершив британця і по боксерській статистицi бою.

Мексиканський претендент згідно з даними проекту комп'ютеризованої системи Compubox більше і ефективніше викидав силові удари. Джошуа перевершив лише в атаках джебом. Загальна кількість ударів більша у Руїса (56 проти 47 у Джошуа).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Енді Руїс-молодший (33-1, 22 КО) зізнався, що ранній нокдаун допоміг йому перемогти Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Промоутер британського екс-чемпіона Едді Хирн заявив, що такий результат шокував його.

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