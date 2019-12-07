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7 грудня • оновлено в 23:16
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Джошуа - Руїс: онлайн відеотрансляція бою-реваншу

Джошуа - Руїс: онлайн відеотрансляція бою-реваншу
Поєдинок проходить в Саудівській Аравії
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Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) проводить бій-реванш проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Енді Руїса (33-1, 22 КО)

Відзначимо, що в андеркарті росіянин Олександр Повєткін (35-2, 24 КО) битиметься з американцем Майклом Хантером (18-1, 12 КО)

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"Вклоніться переді мною": Джошуа розповів про реванш із Руїсом

Нагадаємо, що 2 червня 29-річний Енді Руїс-молодший сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа, ставши новим чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі. 5 червня команда Джошуа активувала опцію про матч-реванш з мексиканцем.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Енді Руїс-молодший Ентоні Джошуа
Місце
Саудівська Аравія Ер-Ріяд
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