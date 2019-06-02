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Джошуа - Руїс: кращі моменти сенсаційного бою на відео

Джошуа - Руїс: кращі моменти сенсаційного бою на відео
Поєдинок вже називають найнесподіванішим за останні десятиліття
6.3тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) сенсаційно втратив всі свої титули.

Мексиканець Енді Руїс-молодший (32-1, 21 КО) нокаутував розпіареного британця в 7-му раунді.

29-річний уродженець Уотфорда по ходу зустрічі кілька разів опинявся на канвасі рингу. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам кращі моменти цієї історичної рубки.

Новини
Джошуа - Руїс: повний бій на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий український боксер Іван Редкач (23-4-1, 17 KO) сенсаційно переміг 32-річного екс-чемпіона світу в двох дивізіонах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

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Особи
Ентоні ДжошуаЕнді Руїс-молодший
Місце
СШАНью Йорк
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