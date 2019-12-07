Головна Новини
8 грудня • оновлено в 02:19
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Джошуа - Руїс: кращі моменти бою-реваншу

Джошуа - Руїс: кращі моменти бою-реваншу
Поєдинок пройшов в Ер-Ріяді
Читати матеріал російською

Британський боксер Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) впевнено переміг мексиканця Енді Руїсом (33-1, 22 КО) в бою-реванші.

Зустріч пройшла всі 12 раундів за підсумками яких 30-річний уродженець Уотфорда повернув назад чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі.

За весь поєдинок Руїс не зміг нічого протиставити швидкому Джошуа, і без шансів програв одноголосним рішенням суддів. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися кращі моменти цієї битви.

Новини
"Вставай і бийся, шмаркач": Усик зіткнувся з Чісорою перед боєм Джошуа-Руїс

Як повідомляв OBOZREVATEL, в андеркарті цієї битви росіянин Олександр Повєткін сенсаційно уникнув поразки, звівши бій з Майклом Хантером внічию.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Джошуа – Руїс: реванш" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Енді Руїс-молодший Ентоні Джошуа
Місце
Саудівська Аравія Ер-Ріяд
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги