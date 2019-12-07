Джошуа - Руїс: кращі моменти бою-реваншу

Британський боксер Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) впевнено переміг мексиканця Енді Руїсом (33-1, 22 КО) в бою-реванші.

Зустріч пройшла всі 12 раундів за підсумками яких 30-річний уродженець Уотфорда повернув назад чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі.

За весь поєдинок Руїс не зміг нічого протиставити швидкому Джошуа, і без шансів програв одноголосним рішенням суддів. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися кращі моменти цієї битви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в андеркарті цієї битви росіянин Олександр Повєткін сенсаційно уникнув поразки, звівши бій з Майклом Хантером внічию.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!