Джошуа – Руїс 2: прогноз на чемпіонський матч-реванш

Британець Ентоні Джошуа вважається явним фаворитом повторного бою з мексиканським чемпіоном суперважкої ваги Енді Руїсом.

Поєдинок відбудеться в аравійському Ер-Ріяді 7 грудня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Джошуа – Руїс 2. Орієнтовний початок – о 23:00 за київським часом.

Поставити на перемогу Джошуа можна з коефіцієнтом 1,36. Нічия оцінюється котируванням 34,00. А показники на успіх мексиканця досягають рівня 3,00. При цьому аналітики практично не маютьсумнівів в тому, що поєдинок завершиться достроково. Ставки на відповідну подію приймаються з котируванням 1,22.

Джошуа – Руїс

Нагадаємо, Ентоні Джошуа сенсаційно програв Енді Руїсу на початку літа, втративши титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) nf Міжнародної федерації боксу (IFB). Мексиканець зробив один з найграндіозніших апсетів року, здобувши перемогу 1 червня технічним нокаутом у сьомому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцю Олександру Усику кинули зухвалий виклик, закликавши його приєднатися до реваншу Джошуа – Руїс.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!