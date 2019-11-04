Головна Новини
4 листопада • оновлено в 20:11
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Джошуа – Руїс 2: прогноз на чемпіонський матч-реванш

347 Читати матеріал російською

Британець Ентоні Джошуа вважається явним фаворитом повторного бою з мексиканським чемпіоном суперважкої ваги Енді Руїсом.

Поєдинок відбудеться в аравійському Ер-Ріяді 7 грудня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Джошуа – Руїс 2. Орієнтовний початок – о 23:00 за київським часом.

Поставити на перемогу Джошуа можна з коефіцієнтом 1,36. Нічия оцінюється котируванням 34,00. А показники на успіх мексиканця досягають рівня 3,00. При цьому аналітики практично не маютьсумнівів в тому, що поєдинок завершиться достроково. Ставки на відповідну подію приймаються з котируванням 1,22.

Новини
"Втомлюєшся від одного і того ж": Кличко розповів про реванш Джошуа - Руїс

Джошуа – Руїс

Джошуа – Руїс

Нагадаємо, Ентоні Джошуа сенсаційно програв Енді Руїсу на початку літа, втративши титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) nf Міжнародної федерації боксу (IFB). Мексиканець зробив один з найграндіозніших апсетів року, здобувши перемогу 1 червня технічним нокаутом у сьомому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцю Олександру Усику кинули зухвалий виклик, закликавши його приєднатися до реваншу Джошуа – Руїс.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Джошуа – Руїс: реванш" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Ентоні Джошуа Енді Руїс-молодший
Місце
ОАЕ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel