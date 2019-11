Джошуа – Руїс 2: названо космічні гонорари бою

Британський суперваговик Ентоні Джошуа заробить рекордну для себе суму за матч-реванш із мексиканцем Енді Руїсом.

Повторний поєдинок між боксерами відбудеться 7 грудня в аравійському Ер-Ріяді. На кону стоятимуть пояси за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Міжнародної федерації боксу (IBF).

За даними Boxing Kongdom, за цей бій Джошуа отримає 85 мільйонів доларів, що стане для британця рекордним гонораром. Зі свого боку мексиканець, який володіє титулами, заробить у 6,5 разів менше – 13 мільйонів.

FIGHT PURSES REVEALED 🥊



Andy Ruiz Jr: $ 13,000,000

Anthony Joshua: $ 85,000,000



Eddie Hearn & Matchroom Boxing will earn an estimated $ 20,000,000. Possibly more, down to PPV sales. BK # RuizJoshua2 pic.twitter.com/rAFj0987vQ