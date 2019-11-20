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20 листопада • оновлено в 16:24
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Джошуа – Руїс 2: названо космічні гонорари бою

2.3т
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Британський суперваговик Ентоні Джошуа заробить рекордну для себе суму за матч-реванш із мексиканцем Енді Руїсом.

Повторний поєдинок між боксерами відбудеться 7 грудня в аравійському Ер-Ріяді. На кону стоятимуть пояси за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Міжнародної федерації боксу (IBF).

За даними Boxing Kongdom, за цей бій Джошуа отримає 85 мільйонів доларів, що стане для британця рекордним гонораром. Зі свого боку мексиканець, який володіє титулами, заробить у 6,5 разів менше – 13 мільйонів.

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Джошуа – Руїс 2: прогноз на чемпіонський матч-реванш

Джошуа – Руїс

Джошуа – Руїс

Нагадаємо, на початку літа поточного року Енді Руїс сенсаційно переміг Ентоні Джошуа технічним нокаутом у восьмому раунді та став першим мексиканським чемпіоном світу у надважкій ваговій категорії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський коментатор Володимир Гендлін назвав Володимира Кличка та Ентоні Джошуа "штучними боксерами".

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Енді Руїс-молодший Ентоні Джошуа
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