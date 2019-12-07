Джошуа – Руїс 2: дивитися онлайн бій-реванш

Британець Ентоні Джошуа і мексиканець Енді Руїс у суботу, 7 грудня, проведуть один з найочікуваніших боїв 2019 року.

Супертяжі зустрінуться у матчі-реванші, який приймає місто Дірія в Саудівській Аравії. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Джошуа – Руїс 2. Орієнтовний початок – о 22:45 за київським і о 23:45 за московським часом.

Нагадаємо, в першому бою 1 червня мексиканець сенсаційно нокаутував суперника у сьомому раунді.

ПРОМО БОЮ ДЖОШУА – РУЇС 2

ДЕ ДИВИТИСЯ ДЖОШУА – РУЇС 2

Побачити поєдинок можна буде у прямому ефірі на українському телеканалі "Інтер". Тут показ пройде в межах аналітичної передачі "Великий бокс".

Крім того, пряму трансляцію з Саудівської Аравії проведуть російський мовник Перший канал, британський Sky Sports і стрімінгова платформа DAZN.

Джошуа – Руїс 2

ПРОГНОЗ НА ДЖОШУА – РУЇС 2

Фаворитом бою, незважаючи на приголомшливу поразку в першому поєдинку, вважається британець. Ставки на перемогу Джошуа приймаються з коефіцієнтом 1,44.

Нічия оцінюється котируванням 29,00. А показники на успіх мексиканця досягають рівня 2,75. При цьому аналітики впевнені, що бій завершиться достроково. На відповідну позицію можна поставити з коефіцієнтом 1,25.

Джошуа – Руїс 2

ГОНОРАРИ БОЮ ДЖОШУА – РУЇС 2

Завдяки тому, що поєдинок проводиться в Саудівській Аравії, боксери зможуть суттєво поповнити свої банківські рахунки. Так Джошуа за поєдинок отримає близько 85 мільйонів доларів.

Енді Руїс ж, незважаючи на статус діючого чемпіон, отримає набагато більш скромну суму – $13 млн.

Ентоні Джошуа

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Ентоні Джошуа, претендент:

– Я тут не заради шоу. Я тут заради перемоги. Знаю, що мені робити. Я не втратив голод або мотивацію. Не відчуваю страху. Тільки впевненість. Ні, я не вважаю, що перемога стане чимось особливим. Знаю собі ціну. Я вже був на його місці, вже був чемпіоном світу. Не збираюся багато говорити після перемоги, багато святкувати. Хочу зберегти концентрацію. Він – просто моя наступна ціль.

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Енді Руїс, чемпіон WBA, WBO, IBF в суперважкій вазі:

– Я не збираюся задовольнятися тим, що маю. Зараз вже йде питання про щось інше – про мою спадщину в боксі. Думаю, на цей раз зупиню Джошуа ще швидше. Все просто, мені навіть легше, коли опонент намагається нав'язати мені не бійку, а бокс. Всі бійці виходять на ринг з планом на бій, але він кудись вилітає після першого пропущеного удару в голову. Я все ж впевнений, що на цей раз Джошуа спробує перебоксувати мене.

Енді Руїс (праворуч)

Едді Хирн, промоутер Джошуа:

– Руїс шокував весь світ боксу в червні. Вони помінялися місцями: тепер він – чемпіон, а Джошуа – претендент. Сказати по правді, я спершу не вірив, що нам вдасться зробити бій в Саудівській Аравії. Навіть якось відповів їм, щоб вони не втрачали даремно час. Але їх наполегливість і пристрасть мене підкупили. Так, дехто критикує наше рішення. Але я не маю сумнівів, що воно було єдино правильним.

Ентоні Джошуа

Володимир Кличко, легенда боксу:

– Джошуа досконалий боксер. Я щиро вірю в нього. Хоча він програв, але я бачу в ньому те, що і в собі, коли програвав хлопцям, яким не повинен був програвати. Вважаю, що Ентоні досконалий спортсмен, хоча зараз він не чемпіон. Він може домінувати в дивізіоні, у нього є для цього всі можливості. Що стосується Енді Руїса, то неможливо забути те, що він зробив. Це був один з кращих перфомансів в історії. Але якщо вибирати одного, то для мене це Джошуа. Вірю, що він приведе себе в порядок.

ЗВАЖУВАННЯ

Напередодні реваншу Руїс набрав ваги і показав 123,8 кг. У першому бою мексиканець весел 121,5 кг. Джошуа затягнув на 107,5 кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа та Енді Руїс практично впевнені, що проведуть між собою й третій бій.

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