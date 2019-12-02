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2 грудня • оновлено в 21:50
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Джошуа – Руїс 2: британця побили під час спарингу

1.1т
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Британець Ентоні Джошуа знову зазнав серйозних труднощів під час підготовки до бою з мексиканцем Енді Руїсом.

AJ, як і перед першим поєдинком боксерів, зіткнувся із запеклим опором одного зі спаринг-партнерів, пише World Boxing News. Під час тренувального бою Джошуа пристойно дісталося і йому було завдано чималої шкоди.

За даними видання у таборі Джошуа в різний час перебували Албон Первізай, Том Літтл, Дерек Чісора, Ендрю Табіті і Тімоті Мотен. Кожен з них здатний чинити тиск на ексчемпіона світу.

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Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа

World Boxing News

Нагадаємо, перед першим боєм Джошуа – Руїс Ентоні побував у нокдауні під час спарингу з Джої Давейко. Цей інцидент багато хто назвав однією з головних причин поразки британця 1 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали Ентоні Джошуа явним фаворитом поєдинку-реваншу проти Енді Руїса.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особа
Ентоні Джошуа
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