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26 грудня • оновлено в 09:28
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Джошуа різко висловився через ситуацію навколо бою з Усиком: спортивні підсумки 25 грудня

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Британець Ентоні Джошуа відзначився різкою заявою через бій з Олександром Усиком, а в Росії заарештували скандального бійця ММА.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 25 грудня.

Крім того, дружина воротаря "Шахтаря" Андрія Пятова похвалилася яскравим фото. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Усик - Джошуа MMA Олімпіади-2020
Особи
Еліна Світоліна Ентоні Джошуа Олександр Усик
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