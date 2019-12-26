Джошуа різко висловився через ситуацію навколо бою з Усиком: спортивні підсумки 25 грудня

Британець Ентоні Джошуа відзначився різкою заявою через бій з Олександром Усиком, а в Росії заарештували скандального бійця ММА.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 25 грудня.
Крім того, дружина воротаря "Шахтаря" Андрія Пятова похвалилася яскравим фото. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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