Джошуа різко висловився через ситуацію навколо бою з Усиком: спортивні підсумки 25 грудня

Британець Ентоні Джошуа відзначився різкою заявою через бій з Олександром Усиком, а в Росії заарештували скандального бійця ММА.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 25 грудня.

Крім того, дружина воротаря "Шахтаря" Андрія Пятова похвалилася яскравим фото. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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