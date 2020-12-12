Джошуа нокаутом переміг Пулєва в чемпіонському бою

Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) переміг болгарина Кубрата Пулєва (28-1, 14 KO) і захистив титули IBO, WBO, WBA Super і IBF в суперважкій вазі

Головний поєдинок на вечорі боксу в Лондоні пройшов на SSE Arena і завершився у 9-му раунді важким нокаутом.

OBOZREVATEL вів онлайн поєдинку Джошуа – Пулєв.

Бій почався з розвідки. Обидва боксери перші три хвилини просто "танцювали" в центрі рингу, практично не атакуючи, лише кілька разів обмінявшись джебами.

Джошуа атакував Пулєва

Позиційна битва продовжилася до 100-ї секунди другого раунду, коли британський боксер вибухнув серією бокових ударів. Пулєв атакував рідко, більшу частину часу проводячи в захисті. Після гонгу про закінчення трихвилинки, спортсмени ледь не продовжили з'ясовувати стосунки в перерві – рефері розштовхав боксерів по кутах.

Пулєв рідко бив

Ентоні виглядав більш швидкісним, легко уникаючи випадів претендента. На 3-й хвилині Джошуа влаштував справжній шквал атак, просто б'ючи Пулєва. Болгарин намагався втекти, але зробити це йому не вдалося. Гарматні удари британського чемпіона просто знищували Кубрата і суддя встиг йому двічі відрахувати нокдаун.

4-я трихвилинці почалася зовсім спокійно. Бій знову повернувся в тактичне русло, Пулєв намагався клинчувати, і навіть провів кілька млявих атак.

Після екватора поєдинок поступово став вирівнюватися. Уже Джошуа доводилося тікати від "бомб" болгарського спортсмена.

У 7-му раунді Джошуа спробував повторити свою забійну серію бічних, але всі удари припали в блок Пулєва. Боксери раз по раз джебами намагалися пробити захист один одного.

Боксери джебами намагалися пробити захист один одного.

Дев'ятий відрізок почався без загострення. Суперважковаговики "фехтували" джебами, зрідка переходячи в клінчі. За хвилину до кінця Ентоні 4 рази поспіль бив аперкотом болгарина, але той і не думав падати. Розв'язка настала за кілька секунд до 10 раунду, коли потужний удар Ентоні вирубав опонента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в своєму останньому бою в грудні 2019 року 31-річний британець переміг за очками в реванші Енді Руїса і повернув собі всі чемпіонські пояси.