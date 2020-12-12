Джошуа – Пулєв: стало відомо, чим закінчиться бій за версією букмекерів

Максим Іншаков Бокс 10:08, 12.12.2020 Оновлено: 10:09, 12.12.2020

Перед поєдинком між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF у важкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) і болгарським супертяжем Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО) букмекерські контори опублікували розширені коефіцієнти.

Відповідно до котирувань, найвірогіднішим підсумком бою стане дострокова перемога Джошуа. На те, що британський боксер виграє шляхом нокауту, технічного нокауту або через дискваліфікацію суперника, можна поставити з коефіцієнтом 1,36.

Зворотна ситуація оцінюється показником 8,50. Перемога рішенням суддів малоймовірна обох випадках.

Розширені котирування на бій Джошуа – Пулєв
Willim Hill

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч між знаменитими суперважковаговиками відбудеться в ніч на 13 грудня в Лондоні на О2 Арені. Вже стало відомо, де можна буде подивитися трансляцію зустрічі. Крім того, напередодні пройшла церемонія зважування, на якій суперники влаштували скандал, який ледь не переріс у бійку.

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