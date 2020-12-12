Джошуа – Пулєв. Прогноз на бій

12 грудня відбудеться бій Джошуа - Пулєв. Ентоні буде захищати титули чемпіона світу за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO. За прогнозами аналітиків Parimatch, проблем у чемпіона виникнути не повинно, йому дають 83% на перемогу.

Втім, не варто забувати поразку Енді Руїсу. І нехай Джошуа повернув свої пояси, але втратив статус непереможеного боксера. До слова, на рахунку Кубрата Пулєва також лише одна поразка. У 2014-му році він поступився Володимиру Кличку.

Очікується, що якщо Ентоні виграє, то його наступним суперником стане Олександр Усик. Правда, плани у британця інші. Він хоче спробувати стати абсолютним чемпіоном, а для цього потрібно зустрітися з Тайсоном Ф'юрі, який володіє титулом за версією WBC. Джошуа вже заявив, що вважає це важливіше, ніж статус обов'язкового претендента у Усика.

Що ж стосується самого бою, то це може бути останнім шансом для Пулєва стати чемпіоном, чого жодному боксеру з Болгарії в важкій ваговій категорії не вдавалося. Йому вже 39 років (Джошуа - 31) і, якщо він програє, більше такої можливості може і не з'явитися.

У Пулєва відмінний джеб, він добре рухається, але при цьому болгарин вельми одноманітний. До того ж він програє Джошуа в швидкості, Кубрату комфортніше діяти в середньому темпі. Якщо він нав'яже Джошуа свої правила, то Ентоні доведеться непросто. Ось тільки це буде вже дуже ідеальний розвиток подій для Пулєва.

Британець відмінно б'є з двох рук, а так як Кубрат іноді дозволяє собі відкритися, це може стати для Джошуа шляхом до перемоги. Втім, сам він не може похвалитися надійним блоком, а якщо згадати, як він плив після пропущених ударів від Руїса, то це може стати проблемою.

Швидше за все, перші раунди пройдуть без явної переваги будь-кого з боксерів. Спочатку Джошуа і Пулєв спробують придивитися і пристрілятися. А ось у другій половині бою Кубрат явно втомиться і зможе розраховувати максимум на те, щоб не програти нокаутом.