Джошуа – Пулєв: онлайн-трансляція чемпіонського бою

Британський чемпіон Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) в суботу, 12 грудня, проведе захист титулів у бою з болгарським претендентом Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО).

Поєдинок відбудеться на лондонській O2 Arena. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Джошуа – Пулєв. Орієнтовний початок – о 23:45 за київським часом.

ПРОМО БОЮ ДЖОШУА – ПУЛЄВ

ДЕ ДИВИТИСЯ ДЖОШУА – ПУЛЄВ

Поєдинок можна буде побачити у прямій трансляції на британському телеканалі Sky Sports.

Також показ бою організовує російський відеосервіс Amediateka.

ПРОГНОЗ НА ДЖОШУА – ПУЛЄВ

Явним фаворитом протистояння вважається британський чемпіон. Ставки на його перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,12.

Нічия оцінює котируванням 29,00. А показники на успіх Пулєва досягають рівня 7,00.

ОПЛАТУ ДЖОШУА – ПУЛЄВ

Ентоні отримає за поєдинок гарантовані 10 мільйонів фунтів (11 мільйонів євро). Крім того, на британця чекають відрахування від трансляції бою. Загальний гонорар Джошуа може сягти 50 млн євро.

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У свою чергу Кубрат Пулєв отримає мінімум 3,3 мільйона в європейській валюті.

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Ентоні Джошуа, чемпіон за версіями WBO, WBA і IBF:

– В мене влучали найсильніші, але я продовжую виступати на топовом рівні. Маленька поразка від Руїса не змінила мене. Кожен боксер важко тренується, але нас визначає характер. Я відчуваю, що я – сильна особистість. Що стосується поєдинку проти Пулєва, то я звичайно, потраплю під його удар, але він – теж. Я думаю, що залишиться останній, хто виживе.

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Кубрат Пулєв, претендент:

– Я можу сказати фанатам, що я знову викрию Джошуа і доведу, що вони обожнюють, не тої хлопця. Я викрию його вдруге. Він обіцяв мене розкрутити? Напевно він дізнався про таке від Енді Руїса, тому що саме це і сталося з ним. Подивимося, що станеться.

ЗВАЖУВАННЯ ПЕРЕД БОЄМ

Джошуа був на 900 грам важчий за опонента. Ваги під Ентоні показали 108,8 кг, а під Пулєвим – 107,9 кг.

При цьому боксери ледь не побилися під час дуелі поглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кубрат Пулєв пообіцяв перемогти Ентоні Джошуа та позбавити того бою з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.