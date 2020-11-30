Джошуа – Пулєв: названо фаворита чемпіонського бою

Британський суперчемпіон Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) вважається явним фаворитом поєдинку проти болгарського претендента Кубрата Пулєва (28-1, 14 КО).

Бій відбудеться 12 грудня в Лондоні на стадіоні O2 Arena. OBOZREVATEL планує провести онлайн-трансляцію бою Джошуа – Пулєв. Орієнтовний початок – о 23:45 за київським часом.

Аналітики майже не сумніваються в тому, що британський боксер легко захистить чемпіонські пояси за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Ставки на перемогу Джошуа приймаються з коефіцієнтом 1,10. Нічия оцінюється котуванням 29,00. А показники на успіх 39-річного Пулєва досягають рівня 7,00. Водночас експерти впевнені, що бій завершиться достроковою перемогою одного з боксерів. На відповідну подію пропонується коефіцієнт 1,28.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Олександр Усик поставив ультиматум Ентоні Джошуа та вимагає від нього провести чемпіонський бій.