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Джошуа проведе бій із Усиком: промоутер назвав умову

2.4тЧитати матеріал російською

Едді Хірн, промоутер чемпіона світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО), заявив, що в разі зриву поєдинку з Деонтеєм Уайлдером (40-0-1, 39 КО) його клієнт зустрінеться з Олександром Усиком (16-0, 12 КО).

"Ми не хочемо відмовлятися від жодного з поясів, тому що націлені на бій за звання абсолютного чемпіона. На нас чекають обов'язкові захисти – поясу WBO з Усиком, IBF з Пульовим, а WBA поки не призначила свого претендента. Тому після бою з Міллером потрібно визначитися: битися з Уайлдером чи виконувати свої зобов'язання, швидше за все, проти Усика. Якщо поєдинок Деонтея і Ентоні не пройде в цьому році, у нього вже може не бути статусу битви за абсолютне панування в хевівейті",— заявив Хирн в інтерв'ю BoxingScene.

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Нагадаємо, що Джошуа 1 червня проведе свій бій проти непереможного американця Джаррелла Міллера (23-0-1, 20 КО). Уайлдер битиметься 18 травня зі співвітчизником Домініком Брізилом (20-1, 18 КО).

Усик повинен дебютувати в суперважкій вазі 18 травня в Чикаго. Суперником нашого боксера стане камерунець Карлос Такам.

У США майбутній поєдинок нашого чемпіона потрапив під серйозну критику. Крім того, букмекери вже назвали фаворита бою Усик — Такам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр відмовився від чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і бою з росіянином Денисом Лебедєвим.

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Особи
Едді ХірнОлександр УсикЕнтоні Джошуа
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