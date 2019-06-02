Джошуа прокоментував сенсаційну поразку, згадавши Кличка

Екс-чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) прокоментував сенсаційу поразку від Енді Руїса-молодшого (32-1, 21 КО).

"Я старанно тренуюся, я залишаюся відданим справі, і мене сьогодні ввечері переміг хороший боєць. Буде цікаво подивитися, як далеко він зайде, так що удачі йому, а я повинен прийти в норму. Це все частина історії і подорожі. Ти знаєш, коли твої ноги всюди, ти просто намагаєшся стабілізувати свій розум, все своє тіло", - заявив Джошуа в інтерв'ю SkySport.

Згадав британець і нашого великого боксера.

"У бою з Кличком я просто втомився, він дуже приземлений боксер. Вони не можуть боксувати зі мною, тому вони просто шукають великі удари, тому я просто повинен попрацювати над тим, щоб стати трохи сильніше на своїй базі. Вітаю першого в історії мексиканського чемпіона в суперважкій вазі. Я повинен отримати реванш. Це ризик, на який ми підемо, але ми оговтаємся. Поки Руїс чемпіон. Просто пам'ятайте про це, зараз він чемпіон. Я повернуся", – підсумував Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за свій дебютний бій на американському рингу, Ентоні Джошуа заробив вражаючий гонорар.

1 червня відбувся ще один поєдинок. Знаменитий український боксер Іван Редкач (23-4-1, 17 KO) сенсаційно переміг 32-річного екс-чемпіона світу в двох дивізіонах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

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