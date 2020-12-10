Джошуа про бій з Усиком: керівництво WBO має скасувати захист титулу

Британський супертяж Ентоні Джошуа зізнався, що не хоче звільняти пояс WBO, обов'язковим претендентом на який є Олександр Усик, щоб побитися за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.

В інтерв'ю виданню BoxingScene він заявив, що керівництво Всесвітньої боксерської організації (WBO) має взяти до уваги значимість їхнього поєдинку з "Циганським королем" і скасувати обов'язковий захист титулу проти українця. Якщо доведеться, то він готовий спочатку побитися з нашим співвітчизником.

"Якщо бути відвертим, я не хочу звільняти пояс. Якщо доведеться, то спочатку я поб'юсь із Усиком. Я вважаю, що керівництво WBO має скасувати обов'язковий захист титулу, якщо можна провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Протягом останніх років я багато працював , щоб пройти шлях до поєдинку, переможець якого стане абсолютом. Сподіваюся, що якщо я переможу Кубрата Пулєва, то поб'юсь із Ф'юрі за цей титул у 2021 році", – розповів про свої плани Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ентоні заявив, що більше вірить у бій з Усиком, ніж зі своїм співвітчизником у 2021-му.