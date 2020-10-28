Джошуа пояснив, у чому суть стилю Усика

Британський супертяж Ентоні Джошуа заявив, що під час реваншу проти мексиканця Енді Руїса-молодшого пристосувався до ритмічного стилю Олександра Усика.

В інтерв'ю виданню SkySports британець пояснив, що тактика українського боксера полягає в тому, щоб влучити по супернику й уникнути пропущеного удару у відповідь. Він зазначив, що іноді потрібно зупинитися й завдати шкоди опоненту, оскільки не всі люди поважають танцювальний стиль боксу.

"У другому поєдинку проти Енді Руїса-молодшого я пристосувався до стилю Усика. Завдай удару по супернику та не отримай у відповідь – наука боксу. Ви вчитеся цього в любителях. До переходу в професіонали я провів там два з половиною роки, тому мені потрібен був час для того, щоб адаптуватися до різних суперників. Усик бився в любителях довгий час і переніс стиль "вдар, але не отримай" у професіонали. Але я знаю, коли потрібно включитися та зробити супернику боляче. Потрібно нагадувати про себе, оскільки іноді люди не поважають ритмічний стиль боксу", – заявив Джошуа.

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