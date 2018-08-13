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Джошуа - Повєткін: букмекери назвали фаворита чемпіонського бою

152.3тЧитати новину російською

Росіянин Олександр Повєткін практично не має шансів перемогти британця Ентоні Джошуа в чемпіонському бою, який пройде в Лондоні на стадіоні "Уемблі" 22 вересня. На кону будуть стояти пояси за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO), Міжнародної федерації боксу (IBF), Міжнародної боксерської організації (IBO) і Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Ставки на перемогу "Русского Витязя" приймаються з коефіцієнтом 6,50. Показники на успіх Ентоні Джошуа досягають рівня 1,11. А шанси на нічию за підсумками 12 раундів оцінюються котируванням 26,00.

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При цьому поставити на дострокову перемогу Повєткіна можна з коефіцієнтом 10,00. Аналогічна позиція на успіх британця оцінюється показником 1,36. Найбільш імовірно, на думку аналітиків, бій завершиться в 5-7 раунді. Котирування на це дорівнюють 9,00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа зірвався під час прес-конференції з Олександром Повєткіним.

Читайте всі новини по темі "Джошуа - Повєткін" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Джошуа - Повєткін
Особи
Олександр ПовєткінЕнтоні Джошуа
Місце
АнгліяЛондон
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Комментарии на сайте не модерированы
Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy
Наваляють тому вітязю расєйському так, що усі скрєпи з дупи виваляться
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6
0
semenovich semen
semenovich semen
Энтони Джошуа – однозначно размажет русского витязя Александра Поветкина, поскольку Джошуа не такой сентиментальный, как Владимир Кличко, который в 2013 тащил Поветкина все 12 раундов из-за спортивной этики и нежелания обидеть бывших русских братьев, которые этого даже не оценили.
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12
1
Звягинцева Анна
Звягинцева Анна
semenovich semen, Не говори ,эксперД гоп....
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1
4
Лапоть винторогий
Лапоть винторогий
"Русский витязь" - капец смешно. Мокшанский богатырь - самое оно! Завялят этот валянок.
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15
2
2 из 5 ответов | показать все
Tinin Alex
Tinin Alex
Лапоть винторогий, ну не вонючий порохобот, или свидомый укоп, или рагуль незалежный как ты,может ты это ему в лицо скажешь?или ты ещё и сыкливая хохляцкая шлюха-балоболка?
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0
3
Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Кастрюлев Мыкола, ты теперь уже Анна Звягинцева?
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2
1

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