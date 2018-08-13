Джошуа - Повєткін: букмекери назвали фаворита чемпіонського бою

Росіянин Олександр Повєткін практично не має шансів перемогти британця Ентоні Джошуа в чемпіонському бою, який пройде в Лондоні на стадіоні "Уемблі" 22 вересня. На кону будуть стояти пояси за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO), Міжнародної федерації боксу (IBF), Міжнародної боксерської організації (IBO) і Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Ставки на перемогу "Русского Витязя" приймаються з коефіцієнтом 6,50. Показники на успіх Ентоні Джошуа досягають рівня 1,11. А шанси на нічию за підсумками 12 раундів оцінюються котируванням 26,00.

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При цьому поставити на дострокову перемогу Повєткіна можна з коефіцієнтом 10,00. Аналогічна позиція на успіх британця оцінюється показником 1,36. Найбільш імовірно, на думку аналітиків, бій завершиться в 5-7 раунді. Котирування на це дорівнюють 9,00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа зірвався під час прес-конференції з Олександром Повєткіним.