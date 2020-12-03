Джошуа: поставлю на те, що поб'юсь із Усиком, а не з Ф'юрі в 2021 році

Михайло Морозов Бокс 10:27, 3.12.2020

Британський боксер Ентоні Джошуа ще не знає, що трапиться в 2021 році, але думає, що з більшою ймовірністю поб'ється з Олександром Усиком, а не з Тайсоном Ф'юрі.

В інтерв'ю виданню ESPN він заявив, що в подальших планах його співвітчизника немає визначеності, а українець, навпаки, підкріплює свої слова ділом. ЕйДжей також нагадав, що вони з Усиком співпрацюють з однією і тією ж промоутерською компанією.

"Коли я дивлюся на Ф'юрі, то бачу великий талант, але я не знаю, з ким він буде битися – з Уайлдером, Агітом Кабаєлом або ж зі мною. Він оголосив про бій зі мною, але контракт ніхто не підписав. З іншого боку, з Усиком все зрозуміло – він говорив, що поб'ється з Чісорою і Уізерспун, і зробив це. Я люблю серйозних людей. Якщо Ф'юрі серйозний і готовий до поєдинку, то він відбудеться. Я не знаю, якою буде ситуація в 2021 році, але якби я ставив всі свої гроші, то сказав би, що поб'юсь із Усиком, оскільки він так само, як і я, є клієнтом компанії Matchroom Boxing і не кидає слів на вітер", – заявив Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Усика Олександр Красюк розповів, коли його клієнт може повернутися на ринг.

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