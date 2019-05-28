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Джошуа поставив у приклад Ломаченка, згадавши Повєткіна

1.7тЧитати матеріал російською

Британський чемпіон Ентоні Джошуа висловив свою повагу на адресу українців Володимира Кличка та Василя Ломаченка.

Напередодні поєдинку проти мексиканця Енді Руїса Джошуа застеріг суперника від образливих висловлювань, поставивши йому в приклад наших співвітчизників.

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Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа

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"Якщо Руїс піде шляхом розмов, я зламаю йому щелепу і завдам сильного болю. Подивіться на Василя Ломаченка. Йому не потрібно багато говорити. Ви його просто поважаєте, як спортсмена. І мене готували так само. І мені це подобається. І Кличко був таким же – олімпійцем. І Повєткін. Я більше йду цим шляхом, і це ті бійці, яких я поважаю", – цитує Ентоні boxingnewsonline.net.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа захопився здібностями Василя Ломаченка, спробувавши повторити один із його трюків.

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Особи
Ентоні ДжошуаВасиль ЛомаченкоВолодимир КличкоОлександр Повєткін
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