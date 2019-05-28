Джошуа поставив у приклад Ломаченка, згадавши Повєткіна

Британський чемпіон Ентоні Джошуа висловив свою повагу на адресу українців Володимира Кличка та Василя Ломаченка.

Напередодні поєдинку проти мексиканця Енді Руїса Джошуа застеріг суперника від образливих висловлювань, поставивши йому в приклад наших співвітчизників.

Ентоні Джошуа Action Images

"Якщо Руїс піде шляхом розмов, я зламаю йому щелепу і завдам сильного болю. Подивіться на Василя Ломаченка. Йому не потрібно багато говорити. Ви його просто поважаєте, як спортсмена. І мене готували так само. І мені це подобається. І Кличко був таким же – олімпійцем. І Повєткін. Я більше йду цим шляхом, і це ті бійці, яких я поважаю", – цитує Ентоні boxingnewsonline.net.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа захопився здібностями Василя Ломаченка, спробувавши повторити один із його трюків.

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