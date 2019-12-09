Джошуа поставили ультиматум через Усика: спортивні підсумки 8 грудня

Український боксер Максим Бурсак зазнав спірної поразки, двічі відправивши суперника в нокдаун, а київське "Динамо" програло "Зорі" в чемпіонаті України.

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Крім того, Всесвітня боксерська організація поставила ультиматум Ентоні Джошуа через бій з Олександром Усиком. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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