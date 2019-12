Британський боксер Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) взяв реванш над мексиканцем Енді Руїсом (33-1, 22 КО) і повернув назад чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі.

Один з найбільш очікуваних поєдинків року завершився одноголосним рішенням суддів: 119:110, 119:109, 119:109.

Перший раунд пройшов у своєрідній розвідці, де 30-річний Руїс джебом періодично перевіряв британця. В кінці раунду Джошуа вдалася двійка, яка привела до серйозного розсічення над лівим оком Енді.

