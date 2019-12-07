Британський боксер Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) взяв реванш над мексиканцем Енді Руїсом (33-1, 22 КО) і повернув назад чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі.

Один з найбільш очікуваних поєдинків року завершився одноголосним рішенням суддів: 119:110, 119:109, 119:109.

Перший раунд пройшов у своєрідній розвідці, де 30-річний Руїс джебом періодично перевіряв британця. В кінці раунду Джошуа вдалася двійка, яка привела до серйозного розсічення над лівим оком Енді.

Джошуа - Руїс

Joshua cuts Ruiz with a hard right hand in the 1st! pic.twitter.com/qPvZDW6E7K - Tim - Boxeo Boxen бокс拳闘Boksing มวย Boks拳击(@ Hock1717) December 7, 2019

Ентоні продовжував атакувати в розсічене місце опонента, постійно зміщуючись по рингу. Мексиканський боксер намагався піти на зближення, але ексчемпіон тримав дистанцію джебом.

Обидва спортсмени були дуже обережними, через що страждав темп поєдинку. Джошуа побудував тактику на джебi зi швидким відходом назад.

Джошуа - Руїс

У четвертому раунді Ентоні почав більш різноманітно атакувати, але на останніх секундах пропустив на зближенні лівий боковий та помітно хитнувся.

Екватор поєдинку почався з атак Руїса. Британець намагався більш пластично рухатися на ногах, буквально оббiгаючи мексиканського чемпіона. Енді лише раз вдалося прикластися зліва, отримавши у відповідь такий же удар в своє підборіддя.

Джошуа - Руїс

У сьомому раунді почалася невелика рубка, де набагато впевненіше виглядав саме претендент. Як тільки Руїс викидав короткі удари, спортсмен з Британії підходив ще ближче і клинчував.

У 8-му раунді Руїс кілька разів потрапив по європейцеві, змусивши того рятуватися в клінчах. Джошуа пробивав, залишаючись на дистанції, за що відразу отримував "лящей" від пухкого мексиканського любителя буритос.

Джошуа - Руїс

Чемпіонські раунди залишилися за Джошуа - він виглядав набагато свіжішим, постійно переміщувався, не даючи Руїсу вийти на ударну позицію. Помітно позначався зайву вагу боксера з Мексики.

В ендшпілі жоден з боксерів не йшов у ва-банк: Джошуа продовжував кружляти, джебами "тикаючи" в голову Руїса, а Енді ніяк не міг завдати прицільного удару, з кожною секундою втрачаючи перемогу.

Tras 12 rounds, por decisión unánime de los jueces, Anthony Joshua arrebata el campeonato al mexicano-norteamericano Andy Ruiz. La pelea se llevó a cabo en Arabia Saudita. pic.twitter.com/V7yg7fLvkJ — Zona Roja Oaxaca (@MexRoja) December 7, 2019

Джошуа - Руїс

Джошуа - Руїс

Джошуа - Руїс

Нагадаємо, що 2 червня 29-річний Енді Руїс-молодший сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа, ставши новим чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі. 5 червня команда Джошуа активувала опцію про матч-реванш з мексиканцем.

Відзначимо, що в андеркарті росіянин Олександр Повєткін (35-2, 24 КО) бився з американцем Майклом Хантером (18-1, 12 КО)

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!