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8 грудня • оновлено в 00:48
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Максим Богданов

Джошуа переміг Руїса в кривавому бою-реванші

Джошуа переміг Руїса в кривавому бою-реванші
Зустріч пройшла в Ер-Ріяді
11.2т Читати матеріал російською

Британський боксер Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) взяв реванш над мексиканцем Енді Руїсом (33-1, 22 КО) і повернув назад чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі.

Один з найбільш очікуваних поєдинків року завершився одноголосним рішенням суддів: 119:110, 119:109, 119:109.

Перший раунд пройшов у своєрідній розвідці, де 30-річний Руїс джебом періодично перевіряв британця. В кінці раунду Джошуа вдалася двійка, яка привела до серйозного розсічення над лівим оком Енді.

Джошуа - Руїс

Джошуа - Руїс

Ентоні продовжував атакувати в розсічене місце опонента, постійно зміщуючись по рингу. Мексиканський боксер намагався піти на зближення, але ексчемпіон тримав дистанцію джебом.

Обидва спортсмени були дуже обережними, через що страждав темп поєдинку. Джошуа побудував тактику на джебi зi швидким відходом назад.

Джошуа - Руїс

Джошуа - Руїс

У четвертому раунді Ентоні почав більш різноманітно атакувати, але на останніх секундах пропустив на зближенні лівий боковий та помітно хитнувся.

Екватор поєдинку почався з атак Руїса. Британець намагався більш пластично рухатися на ногах, буквально оббiгаючи мексиканського чемпіона. Енді лише раз вдалося прикластися зліва, отримавши у відповідь такий же удар в своє підборіддя.

Джошуа - Руїс

Джошуа - Руїс

У сьомому раунді почалася невелика рубка, де набагато впевненіше виглядав саме претендент. Як тільки Руїс викидав короткі удари, спортсмен з Британії підходив ще ближче і клинчував.

У 8-му раунді Руїс кілька разів потрапив по європейцеві, змусивши того рятуватися в клінчах. Джошуа пробивав, залишаючись на дистанції, за що відразу отримував "лящей" від пухкого мексиканського любителя буритос.

Джошуа - Руїс

Джошуа - Руїс

Чемпіонські раунди залишилися за Джошуа - він виглядав набагато свіжішим, постійно переміщувався, не даючи Руїсу вийти на ударну позицію. Помітно позначався зайву вагу боксера з Мексики.

В ендшпілі жоден з боксерів не йшов у ва-банк: Джошуа продовжував кружляти, джебами "тикаючи" в голову Руїса, а Енді ніяк не міг завдати прицільного удару, з кожною секундою втрачаючи перемогу.

Джошуа - Руїс

Джошуа - Руїс

Джошуа - Руїс

Джошуа - Руїс

Джошуа - Руїс

Джошуа - Руїс

Новини
"Не літаю в хмарах": Усик прокоментував реванш Джошуа – Руїс

Нагадаємо, що 2 червня 29-річний Енді Руїс-молодший сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа, ставши новим чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі. 5 червня команда Джошуа активувала опцію про матч-реванш з мексиканцем.

Відзначимо, що в андеркарті росіянин Олександр Повєткін (35-2, 24 КО) бився з американцем Майклом Хантером (18-1, 12 КО)

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Автор
Максим Богданов
Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Ентоні Джошуа Енді Руїс-молодший
Місце
Саудівська Аравія Ер-Ріяд
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Николаев Олег
Николаев Олег
ЕЖГ
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Livesey David
Livesey David
Наеbали арабчат, они ждали бокс, а им показали танцы.
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Livesey David, они не знают, что такое бокс. что показали, то и бокс. а Джошуа срубил бабла немеряно
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