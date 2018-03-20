Джошуа - Паркер: букмекери назвали фаворита чемпіонського супербою

Британський супертяж Ентоні Джошуа вважається очевидним фаворитом свого об'єднавчого бою з новозеландцем Джозефом Паркером. Поєдинок двох непереможних чемпіонів світу пройде 31 березня в Кардіффі. "Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію бою Джошуа - Паркер. Орієнтовний початок поєдинку - о 23:45 за київським часом.

Ставки на перемогу кривдника Володимира Кличка приймаються з коефіцієнтом 1,12. На успіх Паркера пропонується котирування 6,50. А показники на нічийний результат бою досягають рівня 29,00.

При цьому поставити на дострокову перемогу Джожуа можна з дуже скромним коефіцієнтом 1,28. А аналогічний показник на Паркера дорівнює істотним 8,50.

Зазначимо, що на кону бою Джошуа - Паркер стоятимуть чемпіонські пояси у суперважкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної боксерської федерації (IBF).

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