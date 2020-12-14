Джошуа нокаутував Пулєва, Білодід розлучилася з гравцем "Динамо": підсумки спорту 13 грудня

Олександр Чеканов Бокс 09:38, 14.12.2020

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід розлучилася з футболістом "Динамо" Денисом Поповим, а матч "Шахтаря" в УПЛ було скасовано через негоду.

Крім того, український легіонер італійської "Аталанти" Руслан Малиновський забив перший гол в сезоні Серії А, а Ентоні Джошуа нокаутував Кубрата Пулєва.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 13 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Малиновський забив розкішний гол і став найкращим у першому матчі після одужання

Дарина Білодід розірвала відносини з футболістом "Динамо"

Матч "Шахтаря" в УПЛ скасовано

У ПАР футболіст збірної згорів заживо після ДТП. Відео

Джошуа нокаутом переміг Пулєва в чемпіонському бою

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