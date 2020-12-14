Джошуа нокаутував Пулєва, Білодід розлучилася з гравцем "Динамо": підсумки спорту 13 грудня
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід розлучилася з футболістом "Динамо" Денисом Поповим, а матч "Шахтаря" в УПЛ було скасовано через негоду.
Крім того, український легіонер італійської "Аталанти" Руслан Малиновський забив перший гол в сезоні Серії А, а Ентоні Джошуа нокаутував Кубрата Пулєва.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 13 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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