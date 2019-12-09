Джошуа назвав несподівану причину поразки в першому бою з Руїсом

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа розповів, що проблеми зі здоров'ям завадили йому здобути перемогу в першій битві проти Енді Руїса.

"Я довгий час мав певні проблеми зі здоров'ям. Я не знав, у чому проблема, чому я такий втомлений і вичавлений. Я думав, що причина полягає в тренуваннях", – цитує Джошуа агентство BBC.

Момент із першого бою Джошуа і Руїса Fightnews.info

Він також згадав, як відчував себе перед самим поєдинком у червні.

"У моїй роздягальні перед боєм було відро з льодом. Я кілька разів занурив туди голову, не розуміючи, чому я такий втомлений", – додав британський боксер.

Нагадаємо, що Джошуа побив Руїса в матчі-реванші, перемігши одноголосним рішенням суддів після дванадцяти раундів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, WBO зобов'язала Ентоні Джошуа провести обов'язковий захист титулу проти українця Олександра Усика.

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