Джошуа може віддати Усику чемпіонський пояс: спортивні підсумки 28 грудня
Українку Дар'ю Білодід назвали найкращою дзюдоїсткою 2019-2020 років, а молодіжна збірна Росії з хокею сенсаційно програла Чехії на чемпіонаті світу.
Крім того, британець Ентоні Джошуа розповів про готовність звільнити один з чемпіонських поясів для Олександра Усика.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 28 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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