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Джошуа кинув виклик Усику: спортивні підсумки 11 квітня

1.1тЧитати матеріал російською

Британський чемпіон Ентоні Джошуа виступив за проведення бою з Олександром Усиком, а Федерація футболу України покарала футболіста "Динамо" за матч із "Шахтарем". OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 11 квітня.

Крім того, відбулися перші чвертьфінали Ліги Європи. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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Особи
Ентоні ДжошуаОлександр УсикАнатолій ЛомаченкоДенис Гармаш
Тег
ФК Динамо Київ
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