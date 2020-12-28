Джошуа готовий віддати чемпіонський пояс Усику

Британець Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) готовий пожертвувати чемпіонським поясом Всесвітньої боксерської організації (WBO) заради двоматчевого протистояння зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Як заявив сам боксер в інтерв'ю The Sun, фанати навряд чи будуть надавати значення статусу його боїв з "Циганським королем", і він може звільнити титул для Олександра Усика (18-0, 13 КО)

"Я не впевнений в тому, що люди сильно переживають з приводу того, що я віддам пояс Усику. Так, я не хочу цього, але я знаю, що якщо поб'ю Ф'юрі, то потім повернуся за поясом. Я хочу виграти у Тайсона, побити його в реванші, а потім побитися за титул абсолютного чемпіона світу", – заявив Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик, який є обов'язковим претендентом на пояс WBO, натякнув, що не стане перешкоджати бою Усик – Ф'юрі.