Джошуа дав прогноз на бій Повєткін – Уайт

Поєдинок росіянина Олександра Повєткіна (35-2-1, 24 КО) і британця Ділліана Уайта (27-1, 18КО) завершиться перемогою одного з боксерів за очками.

Такий прогноз на поєдинок 22 серпня зробив чемпіон світу за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO) та Міжнародної федерації боксу (IBF) Ентоні Джошуа.

"Ділліан – боєць. Але Повєткін – дуже досвідчений супертяж, олімпійський чемпіон, чемпіон світу, чиї єдині поразки були від Кличка та мене. Він боєць, який не так вже й багато програє, тому не звик до цього почуття. Він все ще голодний до перемог, і він піде проти Ділліана, думаючи, що зможе перемогти. Бій закінчиться рішенням суддів", – наводить слова Джошуа Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в команді Олександра Повєткіна було виявлено коронавірус, що поставило під загрозу проведення бою з Ділліаном Уайтом.

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