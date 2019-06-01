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Джошуа без шансів програв Руїсу на зважуванні: опубліковано відео

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) виявився значно легшим за свого суперника Енді Руїса-молодшого (31-1, 21 КО).

Урочиста церемонія зважування перед вечором боксу в Madison Square Garden відбулася напередодні в Нью-Йорку.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Джошуа – Руїс. Орієнтовний початок – о 5:00 ранку в неділю, 2 червня, за київським часом.

Ваги під британцем показали 112,4 кг. Боксер з Мексики виявився набагато важче – 121,5 кг. При цьому, у Джошуа в майбутньому бою буде суттєва перевага в зрості.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Едді Хирн озвучив несподівані деталі бою Олександра Усика і Ентоні Джошуа.

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Особа
Ентоні Джошуа
Місце
СШАНью Йорк
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