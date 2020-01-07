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7 січня • оновлено в 19:41
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Джошуа без бою віддасть Усику чемпіонський титул: названа причина

3.4т
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Українець Олександр Усик (17-0, 13 КО), який є претендентом на пояс WBO в суперважкій вазі, може стати його власником без бою проти чемпіона Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Усик – Джошуа

Усик – Джошуа

У наступному бою британець захищатиме пояс IBF проти Кубрата Пулєва (28-1, 14 КО), а титул WBO стане вакантним і перейде в руки боксера з України.

Як повідомляє xsport із посиланням на World Boxing News, це пов'язано з тим, що у боксерів одна і та ж промоутерська компанія Matchroom Boxing.

У такий спосіб, щоб не віддати один із чемпіонських титулів боксерові іншої промоутерської компанії, новим чемпіоном WBO стане Олександр, а Джошуа, в теорії, має зустрітися з переможцем реваншу Вайлдер – Ф'юрі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик свій найближчий бій з великою ймовірністю проведе з британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) 28 березня в Лондоні на "О2 Арені".

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Автор
Максим Богданов
Тема
Усик - Джошуа
Особи
Олександр Усик Ентоні Джошуа
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Slava Slava
Slava Slava
На халяву! И еще Джошуа боится Усика!
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Иванович Василий
Иванович Василий
Slava Slava, не пересластите Усика, ему пояс еще выиграть надо у Чисоры, и прогнозы здесь дело неблагодарное, если не выгодное (по ставкам).
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