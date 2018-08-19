Дженнінгс нокаутував Димитренка, піднявшись з нокдауну - опубліковано відео

Американський супертяж Браянт Дженнінгс (24-2, 14 КО) здобув впевнену перемогу в бою з уродженцем Євпаторії Олександром Димитренком (41-4, 26 КО), який зараз представляє Німеччину.
Перші два раунди пройшли за невеликої переваги Дженнінгса, а в третьому він додав обертів і став домінувати в рингу. У четвертій трихвилинці ударом правою у вухо Димитренко несподівано відправив Дженнінгса в нокдаун.
Втім, це був лише локальний успіх німецького боксера. Уже в п'ятому раунді на рингу знову домінував Дженнінгс, головною зброєю якого в цьому бою був джеб.
У восьмому раунді Дженнінгс відправив Димитренко в нокдаун лівим хуком в скроню, потім рефері зафіксував ще один нокдаун німецького боксера, але він зміг вистояти до кінця раунду.
BIG 8th RD from BY Jennings🇺🇸👀 #TopRankOnESPN™🛢☑️ #JenningsDimitrenko🇺🇸🇷🇺 pic.twitter.com/n51v1NhYzg— ⚪️BreakingBoxing™©⚫️ (@_Sweet_Science_) 19 августа 2018 г.
Втім, вже в дев'ятій трихвилинці Брайант Дженнінгс дуже ефектно завершив бій, нокаутувавши свого двометрового опонента правим аперкотом в підборіддя.
Jennings! #NorthPhilly— JoséFromAroundTheWay (@jokayplayer) 19 августа 2018 г.
🥊 #JenningsDimitrenko pic.twitter.com/HJMDAUBPeW
Раніше повідомлялося, що російський боксер Мурат Гассiєв, який зазнав розгромної поразки від Олександра Усика у фіналі Всесвітньої суперсерії (WBSS), буде змушений перенести операцію.