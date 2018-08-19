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Дженнінгс нокаутував Димитренка, піднявшись з нокдауну - опубліковано відео

3.6тЧитати новину російською

Американський супертяж Браянт Дженнінгс (24-2, 14 КО) здобув впевнену перемогу в бою з уродженцем Євпаторії Олександром Димитренком (41-4, 26 КО), який зараз представляє Німеччину.

Перші два раунди пройшли за невеликої переваги Дженнінгса, а в третьому він додав обертів і став домінувати в рингу. У четвертій трихвилинці ударом правою у вухо Димитренко несподівано відправив Дженнінгса в нокдаун.

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Втім, це був лише локальний успіх німецького боксера. Уже в п'ятому раунді на рингу знову домінував Дженнінгс, головною зброєю якого в цьому бою був джеб.

У восьмому раунді Дженнінгс відправив Димитренко в нокдаун лівим хуком в скроню, потім рефері зафіксував ще один нокдаун німецького боксера, але він зміг вистояти до кінця раунду.

Втім, вже в дев'ятій трихвилинці Брайант Дженнінгс дуже ефектно завершив бій, нокаутувавши свого двометрового опонента правим аперкотом в підборіддя.

Раніше повідомлялося, що російський боксер Мурат Гассiєв, який зазнав розгромної поразки від Олександра Усика у фіналі Всесвітньої суперсерії (WBSS), буде змушений перенести операцію.

Джерело
Джерело:boxingnews.com.ua
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