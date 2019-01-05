''Дуже вразив'': екс-чемпіон світу хоче битися з Гвоздиком

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі за версією Всесвітньої боксерської ради Баду Джек хоче провести поєдинок проти українця Олександра Гвоздика. Шведський боксер зізнався, що захоплюється стилем українського боксера.

"Гвоздик мене дуже вразив. Він хороший фінішер. Не знаю, чи маю я право судити його, але він був близький до поразки. Та цей молодий хлопець також заслуговує на повагу. Не знаю, чи поб'ю я його. Час покаже. Зараз я сконцентрований на поєдинку з Маркусом Брауном", - розповів Джек в інтерв'ю FightHype.

Баду Джек USA TODAY Sports

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Шведський боксер поділився своїми враженнями від бою українця проти Адоніса Стівесона.

"Це був хороший поєдинок. На мою думку, Стівенсон вів на записках. Те, що сталося потім – це сумно. Але слава Богу, Адоніс прокинувся і поступово приходить до тями. Я бажаю йому всього найкращого. Ми молимося за нього. І Гвоздику бажаю того ж. Сподіваюся, я з ним зустрінуся", - висловив підтримку боксерам Джек.

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