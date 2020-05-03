"Дуже не сподобалося, що відбувалося в 2014-му": Валуєв згадав про Україну

У минулому знаменитий боксер, а нині депутат Держдуми Росії Микола Валуєв зізнався, що перестав спілкуватися з Віталієм Кличком через Майдан.

Микола Валуєв Газета.ру

"Мені дуже не сподобалося, що відбувалося в Україні в 2014 році. Я і до сих пір так вважаю. Це послужило причиною для абсолютного припинення спілкування з Віталієм. А ви прекрасно знаєте, як накручують у них і у нас", - цитує Валуєва СЕ.

За словами російського чиновника до ситуації з коронавірусом Україна була в Росії темою номер один.

"Я чекав, коли вони вже злізуть з цього коня, але вони не злазили поки не трапилася історія з пандемією. А зараз ви взагалі не почуєте ні слова про Україну. Це зайвий раз доводить, наскільки циклічні переваги у ЗМІ, сьогодні така інформація подається, завтра інша. Потім ще що-небудь витягнуть на білий світ, і Соловйов або ще хто-небудь буде це обговорювати на центральному каналі. Тому люди не дарма кажуть, що хочуть в цей телевізор тільки плювати", - підсумував Валуєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валуєв похвалив українця Олександра Усика за вміння відповідати на гострі й незручні питання.