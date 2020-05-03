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3 травня • оновлено в 23:19
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"Дуже не сподобалося, що відбувалося в 2014-му": Валуєв згадав про Україну

9.3т
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У минулому знаменитий боксер, а нині депутат Держдуми Росії Микола Валуєв зізнався, що перестав спілкуватися з Віталієм Кличком через Майдан.

Микола Валуєв

Микола Валуєв

Газета.ру

"Мені дуже не сподобалося, що відбувалося в Україні в 2014 році. Я і до сих пір так вважаю. Це послужило причиною для абсолютного припинення спілкування з Віталієм. А ви прекрасно знаєте, як накручують у них і у нас", - цитує Валуєва СЕ.

За словами російського чиновника до ситуації з коронавірусом Україна була в Росії темою номер один.

"Я чекав, коли вони вже злізуть з цього коня, але вони не злазили поки не трапилася історія з пандемією. А зараз ви взагалі не почуєте ні слова про Україну. Це зайвий раз доводить, наскільки циклічні переваги у ЗМІ, сьогодні така інформація подається, завтра інша. Потім ще що-небудь витягнуть на білий світ, і Соловйов або ще хто-небудь буде це обговорювати на центральному каналі. Тому люди не дарма кажуть, що хочуть в цей телевізор тільки плювати", - підсумував Валуєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валуєв похвалив українця Олександра Усика за вміння відповідати на гострі й незручні питання.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Микола Валуєв Віталій Кличко
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Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Может Валуев забыл,чьи войска захватили Крым и воюют на Донбассе?
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2
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ох и идиот!
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3
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ох и дегeнеpaт!
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