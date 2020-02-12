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12 лютого • оновлено в 16:16
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"Думки про суїцид": Ф'юрі зробив відверте зізнання перед реваншем із Вайлдером

1.4т
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Британський суперваговик Тайсон Ф'юрі перед матчем-реваншем проти американця Деонтея Вайлдера зізнався, що щонеділі замислюється про суїцид.

"Я з нетерпінням чекаю суботи. Зранку я довго бігаю, після чого граю з дітьми або займаюся чимось іншим. Коли настає неділя, мене переповнюють думки про суїцид незалежно від того, де я перебуваю. Рутина допомагає мені залишатися живим і продовжувати рухатися далі. Якби не тренажерний зал, я помер би протягом року", – передає слова Вайлдера агентство Independent.

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

Британець додав, що йому важко справлятися з психічними проблемами, якщо йому нічим зайнятися, тому боксер знайшов собі заняття на щодень тижня з понеділка до суботи.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, матч-реванш між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі та буде транслюватися на багатьох супутникових телеканалах.

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Особи
Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі
Тег
самогубство
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