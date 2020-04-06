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6 квітня • оновлено в 19:08
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"Думає про мене у сауні": Кличко висміяв Ф'юрі

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Легендарний український чемпіон Володимир Кличко висміяв висловлювання Тайсона Ф'юрі про його ментальну перемогу над українцем у сауні перед очним поєдинком у 2015 році.

Тоді, за версією британця, він зумів провести у бані більше часу, ніж Володимир, перед цим нібито уклавши з ним парі.

"Продовжую читати хвилюючі історії про спогади Ф'юрі і сауну. Очевидно, що це змагання, в якому я брав участь, було в його голові. Страшнувато, що ця людина продовжує думати/мріяти про мене у сауні", – написав Кличко-молодший на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, в листопаді 2015 року Тайсон Ф'юрі сенсаційно переміг Володимира Кличка та став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко жорстко звернувся до українців через пандемію коронавірусу та карантин.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Володимир Кличко Тайсон Ф'юрі
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