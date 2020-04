"Думає про мене у сауні": Кличко висміяв Ф'юрі

Легендарний український чемпіон Володимир Кличко висміяв висловлювання Тайсона Ф'юрі про його ментальну перемогу над українцем у сауні перед очним поєдинком у 2015 році.

Тоді, за версією британця, він зумів провести у бані більше часу, ніж Володимир, перед цим нібито уклавши з ним парі.

IF YOU CAN NOT STAND THE HEAT ... 🔥



The seeds to @Tyson_Fury 's incredible victory over @Klitschko may have been sowed many years before in a place you really would not expect ... pic.twitter.com/6IhbaaMHbU